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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Daha önceden gözlenmeyen astronomik bir nesne keşfedildi

Gök bilimciler, daha önce hiç gözlenmeyen astronomik bir nesne keşfetti. Nesnenin, "nötron yıldızı" olarak adlandırılan en büyük sönen yıldızdan daha büyük, bilinen en küçük kara delikten daha küçük olduğu belirtildi.

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ABD ve İtalya'daki çekimsel dalga dedektörleriyle uluslararası bir ekip tarafından yapılan keşfin ayrıntıları, "The Astrophysical Journal Letters" dergisinde yayımlandı.

Nesnenin, "nötron yıldızı" olarak adlandırılan en büyük sönen yıldızdan daha büyük, bilinen en küçük kara delikten daha küçük olduğu belirtildi.

Evrende büyük nesnelerin çarpışmasının uzay zamanda yol açtığı anlık dalgalanmaları saptayan dedektörler, Ağustos 2019'da Güneş'ten 23 kat büyük bir kara deliğin, Güneş'in 2,6 katı büyüklüğündeki bir nesneyle çarpıştığını tespit etti.

Gök bilimciler, küçük olan nesnenin, en büyük nötron yıldızdan daha fazla, gözlenen en küçük kara delikten daha az kütleye sahip olduğunu bildirdi.

Araştırma ekibinde yer alan Cardiff Üniversitesinden Charlie Hoy, keşfin, nötron yıldızları ve kara deliklerin oluşumu hakkındaki görüşlerin gözden geçirilmesini gerektireceğini söyledi.

Nesnenin, büyük olasılıkla hafif bir kara delik olduğu ancak diğer olasılıkların da göz ardı edilmediği belirtildi.

Evrende, kara delikten sonra en yoğun nesneler arasında gösterilen nötron yıldızının bir çay kaşığına eş değer parçasının, Dünya'da 4 milyar ton ağırlığında geleceği belirtiliyor.

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