Barış Terkoğlu: 2012 yılında Barış'la görevlendirildik ve Pensilvanya'ya gittik

MİT Şehidinin ifşası davasında tahliye edilen Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu, "İlk kez açıklıyorum" dedi ve ekledi: "Barış Pehlivan’la birlikte 2012 yılında Pensilvanya'ya gittik... Bu görevi bana, Barış Pehlivan’a ve bir askere, Türker Ertürk’e verdiler."

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Libya'da şehit olan MİT mensubunun bilgilerinin ifşa edildiği iddiasına ilişkin İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan gazeteciler Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu, Yeni Yaşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ferhat Çelik ile Yazı İşleri Müdürü Aydın Keser'in tahliyesine karar verildi. Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, Yeniçağ yazarı Murat Ağırel ile muhabir Hülya Kılınç'ın ise tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Duruşma 9 Eylül'e ertelendi.

"Bunu ilk kez açıklıyorum" dedi anlattı...

Tahliyesinin ardından HalkTV’de Ayşenur Aslan’ın konuğu olan Barış Terkoğlu, canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Program sırasında ‘bunu ilk kez açıklıyorum’ diyen Terkoğlu, 2012 yılında cezaevinden tahliye olduktan sonra Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan ile birlikte Pensilvanya’ya gittiklerini dile getirdi. Terkoğlu o ziyaretle ilgili şunları söyledi:

“Barış ile birlikte Pensilvanya'ya gittik”

- Barış Pehlivan’la birlikte 2012 yılında hâlâ FETÖ’cü hakim ve savcılar görevdeyken Pensilvanya’ya gittik. Ama biz bazı gazeteciler gibi Fethullah Gülen’i ziyaret etmeye gitmedik.

- Amerika’daki Türkler, burada askerler gazeteciler aydınlar tutuklandığı için Gülen’in evinin önünde eylem yapıyordu.

- AKP İktidarının desteklediği FETÖ kumpaslarında mağdur olmuş insanları çıkarıp bütün Amerika’ya Fethullah Gülen’in aslında nasıl bir kumpasçı olduğunun anlatılması gerekiyordu.

Kaçmak yerine kovalamayı tercih ettik

- O yüzden bu görevi bana, Barış Pehlivan’a ve bir askere, Türker Ertürk’e verdiler. Ulaşabildiğimiz Amerikalılara bunu anlatmaya çalıştık. Yani biz 2012’de 19 ay hapis yattıktan sonra çıkıp kaçmak yerine kovalamayı tercih ettik.

- Konferanstan çıktıktan sonra bizi davet edenler ‘bakın sizi tutuklayan FETÖ’cü hakim ve savcılar hâlâ görevde döndükten sonra sizi tekrar tutuklayabilirler. İsterseniz burada kalın’ dediler.

- Biz de “Bizim hâlâ bir çok arkadaşımız hapiste. Biz kimsenin yüzünü öne eğdirmeyiz. Hiç kimseye ‘bakın biz bıraktık kaçtılar’ dedirtmeyiz” diye cevapladık.