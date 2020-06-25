Bakan Kurum'dan 'sel hasarı' açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul ve Bursa'da meydana gelen sel felaketiyle açıklamada bulundu.

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul ve Bursa'da meydana gelen sel felaketinin ardından hasar tespit çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Bakan Kurum yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "İstanbul ve Bursa’daki sel felaketinin ardından iki ilimizdeki hasar tespit çalışmalarını büyük oranda tamamladık. Selden zarar gören şehirlerimizin eksikliklerini giderecek, vatandaşlarımızın zararlarını telafi ederek yaralarını saracağız. Vatandaşlarımıza tekrar geçmiş olsun.

''İklim Değişikliği Eylem Planımızı yakında diğer bölgeler için de ilan edeceğiz''

Karadeniz'de başlattığımız İklim Değişikliği Eylem Planımızı yakında diğer bölgeler için de ilan edeceğiz. Hazırlığını sürdürdüğümüz mevzuatla her şehir ‘Yerel İklim Değişikliği Eylem Planı’nı hazırlayacak. Bu planlar, illerimize iklim kriziyle mücadelede yol haritası olacak."