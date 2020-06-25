BIST 114.225
DOLAR 6,86
EURO 7,69
ALTIN 388,86
HABER /  DÜNYA

Polonya'da yolcu otobüsü köprüden düştü

İhlas Haber Ajansı

POLONYA'nın başkenti Varşova'da içerisinde 30 kişi bulunan belediye otobüsü, viyadükten aşağı düştü. Yaşanan kazada 2 kişinin öldüğü belirtilirken 20 kişi de yaralandı.

Abone ol

Polonya'nın başkenti Varşova'da Szczesliwice-Nowy Dwor arasında sefer yapan 186 hat nolu belediye otobüsü Grot-Rowiecki köprüsündeki viyadükten düştü.

Boş olan bölgeye düşmesi faciayi önledi

Otobüs şans eseri aşağıda araçların yoğun olarak kullandığı Vislostrada'ya değil de yol kenarındaki bisiklet yoluna düşerken, kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi sevk edilirken, yaralılar çevre hastanelerde tedavi altına alındı. Otobüste toplamda 30 kişinin seyahat ettiği aktarılırken, kazanın sebebi ise henüz bilinmiyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Bolu'da genç kız evde çıkan yangına uykuda yakalandı canını zor kurtardı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
HDP Genel Başkanı Mithat Sancar söyledi bunu! PKK ile hiçbir ilişkimiz yok
Engelli yeğenine cinsel istismarda bulanan amcaya 25 yıl hapis cezası
Vapur ücretleri İstanbul'da 5 kuruşa indi! İşte yeni ücret tarifesinin saatleri
Sağlık Bakanlığı'ndan uyarı! Yalancı güven hissi veriyor koronavirüsü yayıyor
İBB'nin '5 bin yeni taksi teklifi' UKOME kararıyla reddedildi
Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
ÖNCEKİ HABERLER
Barış Terkoğlu: 2012 yılında Barış'la görevlendirildik ve Pensilvanya'ya gittik
Kocaeli'deki liselerin LGS yüzdelik dilim puanları 2020 kaç?
Bakan Kurum'dan 'sel hasarı' açıklaması
ATV Haber'de üst düzey isim görevden alındı! e-postayla duyuruldu
Erzurum'da 2 otomobil çarpıştı: 2 ölü 3 yaralı
Çanakkale'deki liselerin LGS yüzdelik dilimleri 2020
Yorumlar