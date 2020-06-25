Polonya'da yolcu otobüsü köprüden düştü

POLONYA'nın başkenti Varşova'da içerisinde 30 kişi bulunan belediye otobüsü, viyadükten aşağı düştü. Yaşanan kazada 2 kişinin öldüğü belirtilirken 20 kişi de yaralandı.

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Polonya'nın başkenti Varşova'da Szczesliwice-Nowy Dwor arasında sefer yapan 186 hat nolu belediye otobüsü Grot-Rowiecki köprüsündeki viyadükten düştü.

Boş olan bölgeye düşmesi faciayi önledi

Otobüs şans eseri aşağıda araçların yoğun olarak kullandığı Vislostrada'ya değil de yol kenarındaki bisiklet yoluna düşerken, kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi sevk edilirken, yaralılar çevre hastanelerde tedavi altına alındı. Otobüste toplamda 30 kişinin seyahat ettiği aktarılırken, kazanın sebebi ise henüz bilinmiyor.