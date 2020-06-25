Bolu'da genç kız evde çıkan yangına uykuda yakalandı canını zor kurtardı

Olay, saat 14.00 sıralarında Köroğlu Mahallesi Sultan Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın son katında yaşayan Dilek A. isimli vatandaşın evinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.