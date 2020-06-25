Bolu'da genç kız evde çıkan yangına uykuda yakalandı canını zor kurtardı
BOLU'da 4 katlı evin son katında çıkan yangına uykuda yakalanan Yağmur Ş. (15), yaşadığı şoku uzunca bir süre atlatamadı.
Olay, saat 14.00 sıralarında Köroğlu Mahallesi Sultan Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın son katında yaşayan Dilek A. isimli vatandaşın evinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
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Yangın sırasında evde uyuyan Yağmur Ş. (15) dumanların evi sarması üzerine uyanarak son anda dışarı çıktı.
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Apartmanın dumanlarla kaplandığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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Verilen çaba itfaiye ekiplerinin yüzüne böyle yansıdı
Evde çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrasında yangını söndürdü.
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