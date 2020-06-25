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Trabzon barosundan skandal hata! 9 değil 5 maç yönetilmiş

Trabzonspor ve yerel basın, şampiyonluk yarışındaki yakın rakibi Medipol Başakşehir Futbol Kulübü başkanı Göksel Gümüşdağ’ın nüfuz kullanarak yarışta haksız avantaj elde ettiğini savunuyor.

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Süper Lig'in bitimine kısa bir süre kala şampiyonluk yarışı kızışırken Trabzonspor cephesinden Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'a yönelik bir takım iddialar ortaya atıldı.

Tesadüf olmadığı vurgulanmıştı
Trabzon Barosu, hafta başında Göksel Gümüşdağ ile ilgili suç duyurusunda bulunmuştu. Duyuru metninde “Yaklaşık 40 hakemin görev yaptığı Süper Lig’de, hakem Hüseyin Göçek’in 27 haftanın geride kaldığı Süper ligin 9 haftasında Medipol Başakşehir maçlarında görevlendirilmesinin tesadüf olmadığı” ifade edilmişti. 

9 değil 5 maçta düdük çaldı
Ancak Baro’nun bu suç duyurusundaki maddi hata, kamuoyunun gündemine gelmedi. Lig Radyo programcısı Emrah Kayalıoğlu, yaptığı kısa bir ‘resmi site’ araştırmasıyla, Hüseyin Göçek’in 2019/20 sezonunda Medipol Başakşehir Futbol Kulübü’nün 9 değil, sadece 5 maçında görev yaptığını belirledi. Ayrıca bu 5 karşılaşmanın ikisinde VAR koltuğunda oturan Göçek, üç maçta hakem olarak görev aldı. 

Bu maçlar şöyle:

18.08.19 BTC Türk Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir (Hakem) 3-0
27.09.19 Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor (V.A.R) 5-0
02.11.19 Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir (V.A.R) 0-1
16.12.19 Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor (Hakem) 1-1
19.06.20 MKE Ankaragücü – Medipol Başakşehir (Hakem) (1-2)

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