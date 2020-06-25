Benzine bu sefer indirim geldi! Pompaya 22 kuruş yansıyacak

Önceki gün 12 kuruş zammın geldiği benzinde gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 22 kuruş indirime gidildi.

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Uluslararası benzin fiyatlarında dün akşam yaşanan düşüşün ardından iç piyasadaki benzin fiyatları için de indirim gündeme geldi.

Pompa satış fiyatlarına yansıyacak

Sektör yetkililerinin verdiği bilgiye göre benzinde bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 22 kuruş indirim gerçekleşti. İndirim pompa satış fiyatlarına da yansıyacak.

'Petrol stokları yükseldi' açıklanması

Petrol fiyatları kısıtlama kararları ile yükselişe geçip 42 dolar seviyesini aşınca benzin ve motorinde peş peşe artışlar gerçekleşmişti. Petrol fiyatlarını yeniden düşüşe geçiren haber ise ABD'den geldi. Ülkede ham petrol stoklarının yükseldiğine ilişkin verinin açıklanmasının ardından petrol fiyatları yüzde 1.0 dolayında geriledi.