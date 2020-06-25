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Remdesivir bir onay daha aldı! Solunum desteği duyan kişilerde kullanılacak

Koronavirüsle aylardır yaşayan insanlık; pandeminin aşısı icin heyecanla beklerken virüse karşı etkili olduğu öne sürülen Remdesivir ilacı, ABD, Hindistan, Güney Kore ve Japonya'nın ardından Avrupa İlaç Ajansı'ndan da tedavide kullanılması için onay aldı. İlaç, solunum desteğine ihtiyaç duyan hastalarda kullanılacak.

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Korovirüsüne karşı ilaç ve aşı geliştirmek için amansız mücadele sürerken, bu süreçte adı en çok duyulan Remdesivir ilacıyla ilgili bir gelişme daha yaşandı.

Yetişkin ve 12 yaş üzeri hastalarda kullanılacak

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), ilacın coronatedavisinde kullanılması için şartlı onay verdiklerini duyurdu. Ajansın açıklamasına göre; corona hastası yetişkinlerde ve 12 yaş üzerindeki solunum desteğine ihtiyaç duyan çocuklarda ilacın kullanılması önerildi. İlacın Avrupa’daki fiyatına ilişkin bir açıklama ise yapılmadı.

Hindistan'ta satılacağı rakam belli 

Remdesivir; daha önce ABD, Hindistan ve Güney Kore’de durumu ağır olan acil hastalarda kullanılması için, Japonya’da ise tam onay almıştı.

Hindistan merkezli Hetero Labs isimli ilaç şirketi, Remdesivir'in jenerik versiyonunu ürettiklerini ve 100 miligramlık paketin 486 TL'ye satılacağını açıklamıştı.

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