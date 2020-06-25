Mine Tugay saç rengini değiştirdi seneler sonra imaj yenileyince Twitter yıkıldı
Kanal D Zalim İstanbul adlı dizide rol alan Mine Tugay, saç rengini değiştirmesiyle ortalığı salladı. Twitter'da TT (en çok konuşulanlar) listesine adını yazdırdı.
Son olarak Kanal D'de yayımlanan Zalim İstanbul dizisinin finaliyle adından söz ettiren başarılı oyuncu Mine Tugay, uzun yıllar boyu turuncu olarak kullandığı saç renginde değişikliğe gitti.41 yaşındaki Mine Tugay'ın yeni halini görenler oldukça şaşırdı.
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Mine Tugay, ''Biraz değişikliğin zamanı gelmişti" diyerek fotoğrafını sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştı. Tugay'ın turuncu tonları yerine kahve tonlarındaki saçları ise herkesin dikkatini çekti ve Tugay, dillere düştü.
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Sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşen Mine Tugay, Instagram'dan Twitter'a taşındı. Bir anda Mine Tugay, Twitter'da TT (en çok konuşulanlar) listesine girdi.
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Tugay'ın yeni hali yakın çevresi tarafından beğenilirken sosyal medya takipçilerini ise ikiye böldü.
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