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Jeoloji profesörü yerleri açıkladı: Her an 6’nın üzerinde büyük depremler yaşanabilir

Jeoloji Profesörü ve Fırat Üniversitesi eski rektörü Prof. Dr. Feyzi Bingöl, ”Van bölgesinde olan Çaldıran fayı tektonik olarak aktif fayların olduğu bir bölge dolayısıyla bu bölgelerde her an 5 hatta 6’nın üzerinde büyük depremler yaşanabilir” uyarısı yaptı.

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Van'ın Özalp ilçesinde AFAD verilerine göre saat 13.03'te 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Saray ilçesi olarak duyurdu ve büyüklüğünü önce 5.2 ardından 5.4 olarak açıkladı.

Depremin ardından değerlendirmelerde bulunan Fırat Üniversitesi eski rektörü Prof. Dr. Feyzi Bingöl, ”Van bölgesinde olan Çaldıran fayı tektonik olarak aktif fayların olduğu bir bölge dolayısıyla bu bölgelerde her an 5 hatta 6'nın üzerinde büyük depremler yaşanabilir” diye konuştu.

"6’nın üzerinde depremler yaşanabilir"

Van'ın kuzeyi veya Özalp bölgesi deprem açısından oldukça hareketli bölgeler olduğunu belirten Prof. Dr. Feyzi Bingöl, şunları kaydetti:

- Bugün meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki deprem Saray Fay Zonu içerisindedir. Bu bölgede Çaldıran fayı da vardır ve yine o bölgede Doğu Anadolu fayının Kars'a doğru uzantısı olan Kuzeydoğu Anadolu fayı vardır.

Van bölgesinde bulunan Çaldıran fayı tektonik olarak aktif fayların olduğu bir bölge dolayısıyla bu bölgelerde her an 5 hatta 6'nın üzerinde büyük depremler yaşanabilir bunlar beklediğimiz depremlerdir.

- Van'ın Kuzey bölgesi olan yerlerde deprem meydana gelebilir ancak bununla ilgili zaman veremiyorum çünkü depremde zaman belli değildir.

Deprem olacak yerleri işaret etti

- Ve yine Doğu Anadolu fayındaki özellikle  Çelikhan-Gölbaşı- Kahramanmaraş arasında 6'dan büyük bir deprem bekleniyor.  Türkiye özellikle son birkaç yıldır orta büyüklükte depremleri yaşamaya başladık.

- En son Elazığ Sivrice, Malatya Pütürge ve Bingöl Karlıova'da bazı depremler yaşamıştık. Bu şunu gösteriyor, Türkiye genel olarak bir deprem oluşum dönemine girdi. Bu depremler bir müddet daha devam edecek ve bir müddet sonra sakin döneme geçecek diye düşünüyorum.

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