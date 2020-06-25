Samsun'da Ecrin Kurnaz cinayetinde gözaltına alınan 6 kişi adliyede

SAMSUN'da bulunan kemik parçaları kayıp Ecrin Kurnaz'a (1,5) ait çıkmıştı. Kan donduran cinayet olayıyla ilgili üvey olan anne, baba ve amca dahil 6 kişi adliyeye getirildi.

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Vezirköprü ilçesinde evinin önünde oynarken kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Yılmaz'ı arama çalışmalarında ceset parçaları bulunmuş ve yapılan DNA testinde cesedin minik kıza ait olduğu belirlenmişti.

Ecrin Kurnaz’ın ölümüyle ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Ecrin’in ölümüyle ilgili soruşturmada 'kasten öldürme' suçundan üvey babaanne H.K ve üvey amca Ö.K., 'fuhşa teşvik' suçundan H.S., H.Ö., M.Y., 'kasten öldürme ve fuhşa teşvik' suçlarından üvey baba D.K. olmak üzere toplam 6 şüpheli 2 gün önce jandarma tarafından gözaltına alınmıştı.

Şüpheliler Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığında sorgularının tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirildi. Ardından o 6 kişi savcılığa ifade vermek üzere Vezirköprü Adalet Sarayına getirildi.

Öte yandan İfadelerin ardından zanlılar, nöbetçi mahkemeye sevk edilecek.