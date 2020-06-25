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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Türkiye, GDAÜ'nün dönem başkanı olacak

"Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Dışişleri Bakanları Toplantısı"na katılan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Balkanlardaki en kapsamlı bölgesel örgüt olan GDAÜ'nün 2020-2021 Dönem Başkanlığı'nı 1 Temmuz itibarıyla devralıyoruz" ifadesini kullandı.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, video konferans yöntemiyle düzenlenen "Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Dışişleri Bakanları Toplantısı"na katıldı.

Çavuşoğlu, toplantıya ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "(Koronavirüs) Normalleşme sürecinde GDAÜ içinde bölgesel iş birliği imkanlarını görüştük.

1 Temmuz'dan itibaren dönem başkanlığı Türkiye'de olacak 

Balkanlar'daki en kapsamlı bölgesel örgüt olan GDAÜ'nün 2020-2021 Dönem Başkanlığı'nı devralıyoruz." açıklamasında bulundu.

Türkiye, 1 Temmuz itibarıyla GDAÜ 2020-2021 Dönem Başkanlığı'nı üstlenecek.

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