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Güvenlik güçlerinin çocuklarına eğitim bursu

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji tarafından sağlık çalışanlarının çocuklarına tanınan burs imkânının ardından, güvenlik güçlerinin çocuklarına da eğitim bursu verilmesi kararlaştırıldı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bu kararın ardından Doğa Koleji'ne teşekkürlerini ileten bir paylaşımda bulundu.

Herkesin elini taşın altına koyduğu fotograf, bu milletin asaletine yakışan ve bize gelecek için umut veren fotograftır. İstanbul Teknik Üniversitesi öncülüğünde @DogaOkullari
'na teşekkür ediyoruz

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