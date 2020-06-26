İlişkisinin bitmesine sebep olarak gördüğü kişiyi kurşun yağmuruna tuttu

İnternetten tanıştığı kız arkadaşıyla ayrılan adam, ayrılığa sebep olarak gördüğü sevgilisinin eniştesine evinin önünde pusu kurup ailesinin gözü önünde tabancayla kurşun yağdırarak öldürdü.

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İstanbul’da yaşayan Atilla Koç (51) bir süre önce internetten tanıştığı Sevda K. ile ilişki yaşamaya başladı. Daha sonra Sevda K. yaşadığı Osmaniye ilinden İstanbul’a Atilla Koç’un yanına gitti.

Burada 3 ay Atilla Koç ile yaşayan Sevda K. aralarında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıkınca Sevda K. Atilla Koç’u terk ederek Osmaniye iline geri döndü. Ancak Atilla Koç internetten tanıştığı sevgilisi Sevda K. ile telefonla görüşmeye devam etti.

Atilla Koç’un kendisini aramasından rahatsızlık duyan Sevda K. telefonu birkaç kez eniştesi Kürşat A.(45)’ya vererek Atilla Koç ile eniştesini konuşturdu. Bunun üzerine Atilla Koç 07 MHS 78 plakalı bir otomobil kiralayarak önce İzmir’e ardından da Sevda K. ile görüşmek için Osmaniye iline geldi.

Ayrılığına sebep olarak eniştesini gördü

Sevda K. ile görüşemeyen Atilla Koç ,sevgilisinden ayrılmasına sebep olarak gördüğü Sevda K’nın eniştesi Kürşat A.’nın evinin adresini bir türlü öğrenerek Karaçay mahallesi Gebeli caddesindeki evin önünde beklemeye başladı. Bir süre sonra 80 ABR 249 plakalı otomobil ile evin önüne gelen Kürşat A. Henüz otomobilden inemeden karşısında Atilla Koç’u buldu.

Kurşun yağdırdı

Atilla Koç otomobilin yanına yaklaşarak “Kürşat sen misin” sorusuna “Evet” yanıtını alınca elini beline atarak tabancasını çekip Kürşat A.’ya kurşun yağdırdı. Atilla Koç olay yerine geldiği otomobille kaçtı. Ailesi ve çocuklarının gözü önünde kurşunların isabet ettiği Kürşat A. Olay yerine çağrılan ambulans ile özel bir hastaneye kaldırıldı.

Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kürşat A’yı tabanca ile vurduktan sonra kiraladığı otomobil ile kaçmaya çalışan Atilla Koç ise Osmaniye merkez Zorkun caddesi üzerinde polis tarafından yakalanarak göz altına alındı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.