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Korkmaz Karaca'dan Ekrem İmamoğlu'na tablo tebriği

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İmamoğlu’nu tebrik etti.

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Venedikli ressam Gentile Bellini'ye ait olduğu bilinen üç Fatih Sultan Mehmet portresinden, özel koleksiyondaki tek örnek 770 bin sterline (6.5 milyon TL) satıldı. Fatih Sultan Mehmet portresini İBB satın aldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Fatih portresini satın aldık. Portre evine dönüyor" diye belirtti.

İmamoğlu duyurdu

İmamoğlu, sosyal medya hesabından, "Londra'da açık artırma ile satılan, Fatih Sultan Mehmet Han’ın günümüze kadar gelebilmiş üç orijinal portresinden biri olan, İtalyan ressam Gentile Bellini’nin atölyesinden 15. yüzyılda çıktığı tahmin edilen yağlıboya tabloyu İBB olarak satın aldık" diye belirtti.

Karaca: Siyasette yanlışları söylemek kadar doğruları da tebrik etmek gerekir

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İmamoğlu’nu tebrik etti.

Karaca paylaşımında, “Siyasette yanlışları söylemek kadar doğruları da tebrik etmek gerekir. Venedikli ressam Gentile Bellini’nin Fatih Sultan Mehmet portresini satın alan İBB yönetimini tebrik ederim. Göreve Geldikleri günden beri yaptıkları en doğru iş. Bu resmi işadamı olarak almayı çok isterdim” ifadelerini kullandı.

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