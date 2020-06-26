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HABER /  EKONOMİ

Dolarda haftanın son rakamları! Dolar ne kadar oldu?

Dolar/TL, haftanın son işlem günü 26 Haziran Cuma gününe 6.8541 lira seviyesinden başladı.

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Önceki gün Merkez Bankası'nın 25 baz puan indirim beklentisinin aksine politika faizini sabit tutmasının ardından kısa süreliğine 6.84 liranın altını test eden dolar kuru daha sonra yeniden 6.85'in üzerine çıktı.

Dolar haftanın son işlem gününe 6.8541 liradan başladı.

Piyasalarda koronavirüs etkisi

Piyasalarda koronavirüs salgını ve dünya genelinde hükümetlerin salgınla ilgili aldığı tedbirler takip edilmeye devam ediliyor.

Altın fiyatları 26 Haziran
  • Çeyrek altın: 637,80 Lira
  • Yarım altın: 1.272,60 Lira
  • Gram altın: 388,11 Lira
  • Cumhuriyet altın: 2.535,20 lira

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