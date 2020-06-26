Türkiye'nin yeni kamikazesi 'Alpagu' geliyor! TSK'ya güç katacak
TÜRKİYE'nin yeni kamikazesi 'Alpagu' TSK envanterinde yer almaya hazırlanıyor. Çalışmalar bitmek üzere yıl sonunda tamamlanacak.
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından muharebe sahasında etkin şekilde kullanılmaya başlanan "kamikaze drone"lar çeşitleniyor.
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Döner kanat kamikaze drone Kargu teslimatlarını sürdüren STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ, sabit kanatlı kamikaze drone Alpagu'ya yönelik çalışmalarda sona geldi.
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Alpagu yıl sonuna doğru güvenlik güçlerinin kullanımına sunulmaya başlanacak. Alpagu, hafif yapısı, dalış hızı, düşük radar kesit alanı ve sürati, yüksek değerli ya da önemli hedeflere noktasal tahribat yaratmasıyla farklılaşıyor.
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Alpagu, sahip olduğu üstün kabiliyetler yanında, sürü olarak kullanılabilme yeteneği, farklı platformlara entegre olabilmesi gibi özelliklerle dünyada çok az muadili bulunan rakiplerinden ayrışıyor.
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