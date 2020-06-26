Ayağıyla kafasını ezip eziyet etti polis şiddet ülkeyi ayağa kaldırdı aya
KANADA'da evinin kapısının önünde polis şiddetine uğrayan Mona Wang isimli genç kadının görüntüleri ülkeyi ayağa kaldırdı.
Dünyada ırkçılık ve polis şiddetiyle ilgili tartışmalar ve gösteriler devam ederken Kanada'da geçtiğimiz ocak ayında yaşanan polis şiddetinin görüntülerinin yayınlanması ülkede büyük tepkilere neden oldu. British Columbia's Okanagan kampüsünde hemşirelik öğrencisi olan Mona Wang evine gelen polislere kapıyı açtıktan sonra yaşadığı korkunç anlar herkesi hayrete düşürdü.
Koridorda sürüklemeye başladı: Hürriyet'in derlediği habere göre; daha önce de panik atak geçirdiği bilinen genç kadın evinde tek başınayken erkek arkadaşıyla mesajlaştığı sırada mesajlara cevap vermeyince başka bir şehirdeki erkek arkadaşı telefonla eve ambulans çağırdı. Ambulansla birlikte genç kadının evine gelen Kanada polis yetkilisi bir kadın yarı çıplak ve baygın haldeki Mona Wang'i koridorda sürüklemeye başladı. Bir elinde el feneri tutan kadın polis, Wang'in baygın halde olmasına aldırmadan koridorda metrelerce sürükledi.
Ayağıyla kafasına bastırdı: Mona Wang'i apartmandan dışarı çıkarmak isteyen ve otoparka getiren polisin genç kadını ters kelepçeye alarak ayağıyla yere bastırdığı korkunç anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Ayağıyla kadının kafasına bastıran polisin bu acımasız hareketleri izleyenleri dehşete düşürdü. Wang'in çığlıklarına aldırmayan polis kadına dakikalarca bu şekilde eziyet etmeye devam etti.
Wang'in elinde bir falçata varmış: Kadını uzun koridor boyunca metrelerce yerde sürükleyen polisin otoparkta da aynı şekilde devam ettiği ve baygın kadına yersiz bir şiddet uyguladığı kamera görüntülerinde açıkça görünüyor. Polis yetkilileri ise olay yerinde ilaç şişeleri bulunduğunu ve Wang'in elinde bir falçata olduğunu söylediler.