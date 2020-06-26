Ayağıyla kafasını ezip eziyet etti polis şiddet ülkeyi ayağa kaldırdı aya

Wang'in elinde bir falçata varmış: Kadını uzun koridor boyunca metrelerce yerde sürükleyen polisin otoparkta da aynı şekilde devam ettiği ve baygın kadına yersiz bir şiddet uyguladığı kamera görüntülerinde açıkça görünüyor. Polis yetkilileri ise olay yerinde ilaç şişeleri bulunduğunu ve Wang'in elinde bir falçata olduğunu söylediler.