BIST 114.139
DOLAR 6,85
EURO 7,69
ALTIN 387,85
HABER /  MAGAZİN

Farah Zeynep Abdullah sevgilileri kimler Reynmen ile sevgili mi oldu?

Oyuncu Farah Zeynep Abdullah geçtiğimiz günlerde Doğu Demirkol ile olan ilişkisini karşılıklı bitirmişti. Reymen adıyla ünlenen sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş ile görünen Farah Zeynep Abdullah akılları karıştırdı. Adı sık sık aşk dedikodularına karışan Farah Zeynep Abdullah merak konusu oldu. Peki Farah Zeynep Abdullah kimdir, sevgilileri kimler oldu?

Abone ol

Reymen ile görüntülenen ve çok eğlendikleri görünen Farah Zeynep Abdullah akılları karıştırdı, sevgili mi oldular soruları günün konusu oldu. Adı sık sık aşk dedikodularına karışan oyuncu Farah Zeynep Abdullah son olarak Doğu Demirkol ile aşk yaşamış ayrılığın ardından adı Emrah Karaduman ile anılmıştı. Şimdi de sosyal medya fenomeni Reymen ile görüntülenen Farah Zeynep Abdullah sevgililer mi sorusunu akıllara getirdi. Peki Farah Zeynep Abdullah kimdir, daha önceki sevgilileri kimlerdi?

30 yaşındaki güzel oyuncu ile 25 yaşındaki Aktaş, gittikleri parkta baş başa objektife yansıdı. Badminton oynayarak eğlenceli vakit geçiren ikili, “Yeni bir aşk mı doğuyor?” sorusunu akıllara getirdi.

Farah Zeynep Abdullah 17 Ağustos 1989 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Babası Arap kökenli, annesi ise Boşnak kökenlidir. Daha çocuk yaşlarda tiyatro ve müziğe karşı bir ilgisi vardı. 2006 yılında babasının işleri nedeniyle İngiltere’ye taşındı.

Lise eğitimine Türkiye’de İstanbul Saint Michel Fransız Lisesi’nde başlasa da henüz birinci sınıftayken İngiltere’ye nakil oldu. Burada Fransızca, tiyatro, medya ve fotoğrafçılık dersleri aldı.

İngiltere’de yaşarken tiyatro öğretmeni onu oyunculuğa teşvik etti. Tiyatroda oynadığı birçok oyunu İngilizce ve Fransızca olarak oynadı. Sadece 11 yaşındayken bir defaya mahsus olmak kaydıyla bir Türkçe oyunda rol aldı.

Üniversiteye başlamadan önce eğitimine bir sene ara verdi. O sene içerisinde garsonluk ve barmenlik yaptı. İngiltere’de üniversite ikinci sınıfta eğitim görürken Öyle Bir Geçer Zamanki dizisi için seçmelere katıldı ve Aylin rolü için seçildi. Bundan ötürü eğitimine ara vermek zorunda kaldı.

İlk sinema oyunculuğunu İngiltere’de okurken Closer filminde bir striptizciyi canlandırarak yaptı.

Türkiye’deki ilk sinema filmini Yılmaz Erdoğan’ın yazdığı Kelebeğin Rüyası filminde Kıvanç Tatlıtuğ ve Mert Fırat’la oynadı.

2014’ün Mart ayında Star TV ekranlarında başlayan başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ile beraber paylaştığı “Kurt Seyit ve Şura” dizisinde Şura karakteri ile televizyon ekranların dönüş yapmıştır.

Filmografi

2010-2012 > Öyle Bir Geçer Zaman ki – Aylin Akarsu Talaşoğlu – Yardımcı kadın oyuncu

2014 > Kurt Seyit ve Şura – Şura – Başrol oyuncusu

2013 > Kelebeğin Rüyası – Mediha Sessiz – Başrol oyuncusu

2014 > Bi Küçük Eylül Meselesi – Eylül – Başrol oyuncusu

2014 > Unutursam Fısılda – Ayperi – Başrol oyuncusu

Ödüller

2011 > 2011 Antalya Televizyon Ödülleri – En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu – Öyle Bir Geçer Zaman Ki

2013 > 18. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Ödülleri – Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu – Kelebeğin Rüyası

2014 > 46. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu – Kelebeğin Rüyası

SON DAKİKA HABERLERİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gece vakti paylaşıp uyardı: Kulaktan kulağa yayılan bu bilgi yanlıştır
İlişkisinin bitmesine sebep olarak gördüğü kişiyi kurşun yağmuruna tuttu
Kurban kesimi 'randevu' sistemiyle yapılacak detaylar Resmi Gazete'de yayımlandı
İkinci dalga riski bulunan ülkeler hesaplandı! Türkiye listede mi?
Yunanistan'ın UNESCO'ya Ayasofya şikayeti
Bülent Arınç'a soruldu: FETÖ'cü müsünüz?
ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray'dan Mert Hakan Yandaş'a rekor tazminat davası
Prof. Mehmet Ceyhan'dan koronavirüse duvar olacak 10 uyarı
'Bizim PKK ile hiçbir ilişkimiz yok' diyen Mithat Sancar 4 ay önce bakın ne dedi!
Korkmaz Karaca'dan Ekrem İmamoğlu'na tablo tebriği
Cuma mesajları resimli kısa hayırlı cumalar mesajları 2020
Dahiliye nedir hangi hastalıklara bakar tam hastalık listesi
Yorumlar