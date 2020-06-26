Gökhan Gönül ve Caner Erkin Fenerbahçe'de! İşte sözleşme detayları

Beşiktaş'ın yeni teklifini kabul etmeyen Caner Erkin ve Gökhan Gönül eski takımları Fener'le anlaşmaya vardı.

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Fenerbahçe Kulübü, Beşiktaş ile yeni sözleşme konusunda bir türlü anlaşamayan eski oyuncuları Gökhan Gönül ve Caner Erkin’le prensip anlaşmasına vardı.

Gökhan Gönül 1+1 yıl, Caner Erkin ise 2 yıllık sözleşmeye imza atacak. Bu iki başarılı oyuncu Fenerbahçe’den bonuslar hariç yıllık 1’er milyon euro kazanacak. Bu transferde Sportif Direktör olacak olan Emre Belözoğlu çok etkin bir rol oynadı.

500 bin euro teklif edildi

Beşiktaş, Caner Erkin’e yıllık 500 bin euro garanti ücret teklif etti. Caner bu teklifi kabul etmedi. Siyah-Beyazlılar Gökhan Gönül için ise 500 bin euro artı 300 bin euroluk bonuslu bir teklif sundu. Tecrübeli oyuncu da bu teklife olumsuz geri dönüş yaptı. Bu gelişme sonrası iki oyuncu da Fenerbahçe’nin cazip teklifine ‘Evet’ dedi.

Dikkat çeken performans

Gökhan Gönül, 2007-2016 arası formasını giydiği Fenerbahçe’de 339 maçta 12 gol, 52 asist üretti. Caner Erkin ise 2010-16 arası 213 maça çıkıp 16 gol, 48 asiste imza attı. Gökhan Gönül bu sezon Beşiktaş forması altında 26 resmi maçta toplamda 2 bin 166 dakika sahada kaldı. Gökhan bu süre içinde 3 gol atıp, 3 asist yaparak takımına katkı sağladı. Caner ise 33 maçta 3 gol kaydedip, 11 asist yaptı.