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Tolgay Arslan şoku! Fenerbahçe'yi FIFA'ya şikayet etti

Alman yıldızdan sonra Sloven orta saha Miha Zajc'ın da soluğu FIFA'da aldığı öğrenildi. Alacakları için FIFA'nın yolunu tutan son isim ise Tolgay Arslan oldu. İşte detaylar...

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Fenerbahçe, Max Kruse, maaşını alamadığı için sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmişti. Alman yıldızın ardından ise Sloven orta saha Zajc'ın FIFA'ya başvurduğu ifade edildi. 

FIFA'ya başvurdu
Sabah'ın haberine göre; Sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz sezonun devre arasında Beşiktaş'tan kadrosuna kattığı Tolgay Arslan'ın da alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle FIFA'ya başvurduğu öğrenildi.

Ayrılık fırsatı
30 yaşındaki oyuncunun, Kruse'nin serbest kalmasının hemen ardından harekete geçtiği, forma şansı bulamadığı için bunu bir ayrılık fırsatı olarak gördüğü kaydedildi.

3.5 yıllık anlaşma
Beşiktaş'ta alacaklarını bırakıp bedelsiz ayrılan Tolgay, Fenerbahçe ile yıllık 2.4 milyon eurodan 3.5 yıllık anlaşmaya imza atmıştı.

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