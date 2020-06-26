Yusuf Aktaş nereli yaşı kaç Reymen'in boyu kaç cm?

Sosyal medyada Reymen lakabıyla ünlenen, gerçek adı Yusuf Aktaş olan sosyal medya fenomeni oyuncu Farah Zeynep Abdullah ile görüntülenince akılları karıştırdı, sevgililer mi sorusu akıllara geldi. Adı sık sık aşk dedikodularına karışan Reymen aslen Sivaslı ve 25 yaşında. İşte Reymen hakkında merak edilenler...

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Farah Zeynep Abdullah ile görüntülenen ve çok eğlendikleri görünen Reymen akılları karıştırdı, sevgili mi oldular soruları günün konusu oldu. Adı sık sık aşk dedikodularına karışan oyuncu Farah Zeynep Abdullah son olarak Doğu Demirkol ile aşk yaşamış ayrılığın ardından adı Emrah Karaduman ile anılmıştı. Şimdi de sosyal medya fenomeni Reymen ile görüntülendi. Peki Reymen kimdir, kimdir, daha önceki sevgilileri kimlerdi?

30 yaşındaki güzel oyuncu ile 25 yaşındaki Aktaş, gittikleri parkta baş başa objektife yansıdı. Badminton oynayarak eğlenceli vakit geçiren ikili, “Yeni bir aşk mı doğuyor?” sorusunu akıllara getirdi.

REYNMEN KİMDİR?

Gerçek adı Yusuf Aktaş olan, sosyal medyada Reynmen ismi ile tanınan en ünlü Youtuber isimlerin arasında yer almaktadır. 1995 yılında İstanbul Bağcılar’da dünyaya gelmiştir. Üç kardeştir, bir kardeşi ve bir ablası vardır. Babasının ismi Rahmi, annesinin ise Nasibe’dir.

İlköğretimi Ahmet Kabaklı Okulunda okurken Fatih Sultan Mehmet İlköğretime nakil olmuş ve ilköğretimi orada tamamlamıştır.

Daha sonra Bahçeşehir İMKB Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesine yazılmıştır. Ancak oradan da mezun olmadan Başakşehir Lisesi’ne geçiş yapmış son olarak oradan da ayrılarak açıköğretim lisesini tamamlamıştır.

Yaşantısını İstanbul Bağcılar’da sürdürmektedir. Radyo ve Televizyon Programcılığı okumaktadır. Scorp’ta çekmiş olduğu videolar ile bir anda sosyal medyanın en çok takip edilen ve dikkatleri üzerine çeken fenomeni olmayı başarmıştır. Günümüzde Youtube video sitesinde yayınladığı videolar takipçileri tarafından oldukça beğeni ile izlenmektedir. Ve her geçen gün dahada başarılı hale gelmektedir.

Sosyal medya dışında ünlü oyuncular ilede arası oldukça iyidir. Ahmet Kural ve Murat Cemcir ile birlikte Sie Liegt in Meinen Armen şarkısını söylemiş ve büyük beğeni kazanmıştır. Özellikle Biziz ve Voyovoy şarkıları ile ciddi bir mesafe katetmiştir. Ayrıca 2018 yılında dünyanın en iyi aktörlerinden Dwayne Johnson ile bir araya gelmiştir. Bu video Yusuf Aktaş’ın özellikle sosyal medya’da ne kadar önemli bir isim olduğunu da gözler önüne sermiştir. Dwayne Johnson ve The Rock ile Hong Kong’ta görüşmüştür.

REYNMEN NE DEMEK?

Reynmen adlı fenomen sosyal medyadan isminin anlamını açıklamıştı. Reynmen adının anlamını, “Evet arkadaşlar, Reynmen'in gerçek anlamını açıklıyorum! Reyn: Leke, kir, pas. Günahın artması, kalp katılığı, gönül karası anlamına geliyor. Men ise ‘engellemek, yasaklamak' anlamına geliyor. Yani Günahın artmasını engellemek, kalp katılığını engellemek, yasaklamak gibi anlamı var. Yağmur Adam anlamı da güzel tabii ama Osmanlıca bir anlamı da mevcut.” açıklamasını yaptı.