İBB 8 milyona mal olan Fatih tablosunu böyle satın aldı

Habertürk yazarı Kübra Par, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Londra'da yapılan açık artırmada satın aldığı Fatih portresiyle ilgili ayrıntıları köşesinde aktardı.

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Venedikli ressam Gentile Bellini'ye ait olduğu bilinen üç Fatih Sultan Mehmet portresinden, özel koleksiyondaki tek örnek Londra'da yapılan açık artırmada İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından toplamda 935 bin sterlin (yaklaşık 8 milyon lira) ödenerek satın alındı.

Sürpriz satın almayla ilgili yaşananları Habertürk yazarı Kübra Par, bugünkü köşesinde aktardı.

10 gün önce harekete geçildi

İBB'nin yaklaşık 10 gün önce tabloyu almak için harekete geçtiğini belirten Par, İBB Dış İlişkiler Daire Başkanlığı'nı müzayedeye akredite olarak teminat mektuplarını yatırdığını yazdı.

Ortalama 500 bin sterline satılması bekleniyordu

Tablonun yaklaşık 400-600 bin sterlin arasında bir rakama satılmasının beklendiğini belirten yazar, fiyatın nasıl yükseldiğini yazısında paylaştı:

150 bin sterlinlik teklifle başladı

Müzayede öncesinde İBB’ye teklifi sorulmuş. 50 bin ila 250 bin sterlin arasında bir teklif yapılması icap ediyormuş. İBB önce 150 bin sterlinlik bir teklif yapmış.

Müzayedede toplam 226 eser satılıyormuş. Fatih Sultan Mehmet tablosunun lot numarası yani satış sırası 118’miş.

İki alıcı arasında kıyasıya mücadele

Müzayede Türkiye saatiyle 13:00’te başlamış. Müzayedeye İBB sözcüsü Murat Ongun ve İBB Dış ilişkiler Daire Başkanı Mehmet Alkanalka telefonla katılmış.

Saat 15:45 civarı sıra Bellini’nin Fatih tablosuna gelmiş. 250 bin sterlinden açılsa bile daha ikinci teklifte 400 bine çıkmış.

550 binden sonra 2 alıcı yarıştı

6-7 alıcı 550 bin sterline kadar yarışmış. 550 bin sterlinden sonra sadece iki alıcı kalmış; İBB ve şimdilik kimliğini bilmediğimiz gizemli bir alıcı... 550 bin’den 770 bine kadar iki kişi arasında geçen kıyasıya yarışı sonunda İBB kazanmış.

Finansman sorusu

Murat Ongun’a “Finansmanı’nı nasıl sağlayacaksınız?” diye sordum. “İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bunu almaya gücü var. Sonuçta bu ülkemiz için çok önemli bir sanat eseri” dedi.