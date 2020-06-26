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Sultanbeyli'de 2 çocuk annelerini odaya kilitledi

1 yaşındaki çocuk ile 7 yaşındaki ağabeyi, annelerini evin odasında kilitleyerek dışarı çıktı. Evde mahsur kalan anne büyük panik yaşarken, itfaiye yardıma koştu.

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İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde geçtiğimiz gün yaşanan olayda, iddiaya göre Seda A. anne evinin odasında dururken, bir anda 1 ve 7 yaşındaki çocukları tarafından odanın kapısı kilitlendi.

Kadın odada mahsur kalırken, 7 yaşındaki çocuk da evin kapısını açarak dışarı çıktı.

İtfaiye kurtardı 

Yanında telefonu bulunmayan kadının sesini duyan komşular, durumu itfaiyeye ve baba Nihat C.’ye bildirdi. Olay yerine polis ekipleri ve itfaiyenin merdiven aracı sevk edildi. 6 katlı binanın 6'ncı katındaki dairede mahsur kalan kadını kurtarmak için itfaiye ekipleri, merdiven ile ulaştığı evin balkonundan içeri girdi.

"Çok korktuk'' 

İtfaiyeci tarafından evin kapısının açılmasıyla, yaklaşık yarım saat evde mahsur kalan kadın çocuklarına tekrar kavuştu. Olay hakkında konuşan baba Nihat C, “Çok korktuk. Sağ olsunlar. Çocuklar arkadan kapıyı kilitlemiş dışarı çıkmışlar, hanım da içeride kalmış.” dedi.

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