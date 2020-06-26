Tunceli'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

Jandarma Özel Harekat timlerinin Tunceli kırsalında düzenlediği operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

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İçişleri Bakanlığı, Tunceli Ovacık kırsalında 3 teröristin silahlarıyla birlikte ölü ele geçirildiğini açıkladı. Etkisiz hale getirilen teröristlerden 1'inin, 'gri liste'de yer alan 'Argeş' kod adlı Osman İşleyen olduğu bildirildi.

3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan şu açıklama yapıldı; "Tunceli'nin Ovacık kırsalında Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 1, gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist olmak üzere toplam 3 terörist silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir.

Gri listede yer alıyormuş

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin terörden arananlarda 500 bin TL’ye kadar ödülle gri listede yer alan Argeş kod adlı Osman İşleyen olduğu tespit edildi."

3 terörist daha ele geçirildi

Öte yandan Hakkari'nin Çukurca ilçesinde dün içme suyu çalışması yapan işçilere saldıran PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi.