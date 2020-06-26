Trabzonspor Ankaragücü karşısına 72'nci kez çıkıyor

Şampiyonluk yolundaki Trabzonspor, 29'uncu haftada İbrahim Üzülmezli Ankaragücü'nü geçmek istiyor. Trabzonspor'un başkent takımına istatistiklere göre üstünlüğü bulunuyor ancak alt sıralardaki Ankaragücü, bu maçı kaybetme niyetinde değil. Öte yandan gol silahı Sörtloth ise bu maçı boş geçmeyi düşünmüyor.

Abone ol

Trabzonspor ile MKE Ankaragücü, yarın Trabzon'da yapacakları maçla ligde 72. kez karşı karşıya gelecek.

Geride kalan 71 maçta bordo-mavili takımın galibiyetlerde 38-16 üstünlüğü bulunuyor. Taraflar, 17 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı

Trabzonspor, bu mücadelelerde rakip fileleri 114 kez havalandırırken, kalesinde 64 gol gördü.

Karadeniz'deki maçlarda bordo-mavi önde

İki takım arasında Trabzon'da oynanan maçlarda da Trabzonspor üstünlük kurdu. Bordo-mavililer, oynanan 35 maçın 24'ünden galibiyetle ayrılırken 9 maç beraberlikle sona erdi ve 2 karşılaşmayı da Ankaragücü kazandı.

Trabzonspor, Ankaragücü karşısında en farklı galibiyetini, 1991-1992 ve 1994-1995 sezonlarında 4-0'lık sonuçla elde etmişti. Ankaragücü ise 1992-1993 sezonunda, bordo-mavili takımı sahasında 5-2 yenmişti.

Hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'un antrenman karelerini paylaşacak olursak;