Adana'da Babalar gününde ölen talihsiz babanın 3 aylık bebeği yetim kaldı
ADANA'da evlatlarını rahat ettirebilmek için 100 lira yevmiye ile boya yapan baba; akıma kapılarak geçtiğimiz hafta can vermişti. O babanın en küçüğü 3 aylık olan üç evladı ile birlikte eşi, ortada kaldı.
Adana'da Babalar gününde yaşanan acı olayda; bir evin dış boyasını yaparken fırçanın metal sapının yüksek gerilim hattına değmesi sonucu akıma kapılarak hayatını kaybeden işçinin eşi, biri 3 aylık 3 çocuğuyla birlikte çaresiz kaldı.
Babalar günü de çalıştı, çocukları biraz daha rahat etsin diye...
Seyhan ilçesine bağlı Küçükdikili-Kavaklı Mahallesi'nde 3 çocuk babası Serkan Kocabaş (28) hafta sonu ve Babalar Günü olmasına rağmen iki katlı evin dış duvarını boyamak için işe gitti. Bir süre elindeki fırça ile evin duvarını damdan boyayan Kocabaş'ın kullandığı fırçanın metal sapı, evin hemen yanından geçen yüksek gerilim hattına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle Kocabaş akıma kapıldı. Kocabaş'ı fark eden vatandaşların bildirmesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri Kocabaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kocabaş'ın cenazesi otopsinin ardından toprağa verildi.
100 lira yemviye için işe gittiği aktarıldı
Bu arada Kocabaş'ın, 6 yıl önce Dilara Kocabaş (23) ile evlendiği, bu evlilikten Eyüpcan (4) Serkan (3) ve henüz 3 aylık olan Masal ismini verdiği çocukları olduğu öğrenildi. Dilara Kocabaş, eşinin sigortasız çalıştığını, o gün Babalar Günü olmasına rağmen 100 lira yevmiye kazanmak için işe gittiğini belirtti.