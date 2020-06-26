Adana'da Babalar gününde ölen talihsiz babanın 3 aylık bebeği yetim kaldı

100 lira yemviye için işe gittiği aktarıldı

Bu arada Kocabaş'ın, 6 yıl önce Dilara Kocabaş (23) ile evlendiği, bu evlilikten Eyüpcan (4) Serkan (3) ve henüz 3 aylık olan Masal ismini verdiği çocukları olduğu öğrenildi. Dilara Kocabaş, eşinin sigortasız çalıştığını, o gün Babalar Günü olmasına rağmen 100 lira yevmiye kazanmak için işe gittiğini belirtti.