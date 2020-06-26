Edirne'de kıraathane işletmecisi elektrik faturasını görünce kalakaldı

EDİRNE’de kıraathane işletmecisi Bedrettin Kapu isimli vatandaş, dükkânının 75 gündür kapalı olduğu dönemde gelen 284 bin 401 lira elektrik faturasıyla şoka uğradı. Yetkililerin belirtmesine göre, faturanın iptal edileceği bilgisini verelim.

Abone ol

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile 17 Mart itibarıyla işletmelerini kapadıklarını anlatan kıraathane işletmecisi Bedrettin Kapu, internet bankacılığıyla elektrik faturasını ödemek istediği esnada ödenecek tutarı görünce büyük şaşkınlık yaşadığını söyledi.

17 Mart tarihinden itibaren hiçbir şekilde kıraathanenin açılmadığına dikkat çeken Kapu, elektrik faturasını ödemek için TREPAŞ’a müracaat ettiğini ve sayacı okumak için gelen görevlinin çıkan tutarı görünce faturayı teslim etmediğini öne sürdü.

Yaşadığı şoku atlattı, fatura iptal edilecek

Elektrik faturasını internet bankacılığıyla ödemek istediğinde ödenecek tutarı görünce büyük şok yaşadığını anlatan Kapu, mağduriyetinin giderilmesini istedi.

Trakya Elektrik Perakende Satış AŞ’den (TREPAŞ) alınan bilgiye göre ise faturanın iptal edileceği öğrenildi.