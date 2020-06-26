Hakkari'de işçilere saldıran PKK'lılar öldürüldü

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde dün içme suyu çalışması yapan işçilere saldıran PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi.Abone ol
Dün akşam saatlerinde Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerce, içme suyu çalışması yürüten işçilere, uzun namlulu silah ve roketle saldırı düzenlenmişti.
Hain saldırı cevapsız kalmadı
Saldırıda yaralanan 2 işçi helikopterle kent merkezine getirilip tedavilerine başlanmıştı.
Bugün ise yapılan operasyonda işçilere saldıran 3 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.