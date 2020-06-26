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Hakkari'de işçilere saldıran PKK'lılar öldürüldü

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde dün içme suyu çalışması yapan işçilere saldıran PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi.

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Dün akşam saatlerinde Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerce, içme suyu çalışması yürüten işçilere, uzun namlulu silah ve roketle saldırı düzenlenmişti.

Hain saldırı cevapsız kalmadı

Saldırıda yaralanan 2 işçi helikopterle kent merkezine getirilip tedavilerine başlanmıştı.

Bugün ise yapılan operasyonda işçilere saldıran 3 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

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