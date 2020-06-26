Younes Belhanda Arap takımlarının radarında! Menajeri konuştu

Galatasaray'da eleştiri oklarının hedefi olan Younes Belhanda, Arap takımlarının ilgisini çekmeye devam ediyor. Son olarak oyuncunun menajeri, açık açık transfer temaslarında olduğunu aktararak 'Aşırı bir ilgileri var' bilgisini aktardı.

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Fas’ta yayın yapan bir radyo programına katılan yıldız oyuncunun menajeri William D’Avila, Belhanda’yı Suudi Arabistan ekibi Al Nasr Riyad’ın istediğini açıkladı.

"Aşırı bir ilgileri var"

D’Avila, “Evet, Al Nasr kulübü Belhanda’yı kadrosuna katmak için çok çalışıyor. Belhanda’ya aşırı bir ilgileri var. Sezon sonunda neler olacağını göreceğiz ancak şu anda net bir anlaşma yok” dedi.

Dört takım 'Belhanda' diyor

Belhanda’nın üst düzey bir oyuncu olduğunu da belirten D’Avila, transferin önümüzdeki aylarda netlik kazanacağını vurguladı. Haberde, sadece Al Nasr Riyad’ın değil, Al-Ahly, Al-Hilal ve Al-Ittihad’ın da isimleri geçiyor…

Arap basınından akhbar1.com’un haberine göre ise; Al-Hilal kulübü, Belhanda transferini gerçekleştirmek için oyuncunun menajerleriyle Londra’da bir görüşme gerçekleştirdi ve ikna etmeye çalışıyor