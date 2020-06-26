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HABER /  KÜLTÜR VE SANAT

Fatih tablosundaki gencin kim olduğu çok tartışıldı! İlber Ortaylı açıkladı

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'nin satın aldığı Fatih Sultan Mehmet portresindeki diğer kişi kim? Prof. Dr. İlber Ortaylı, bu kişinin Cem Sultan olduğunu açıkladı.

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Habertürk'e konuk olan tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Londra'da 7.9 milyon TL'ye satın aldığı Fatih Sultan Mehmet'in portresi hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Fatih'in yanındaki kişi Cem Sultan

Portrede Fatih Sultan Mehmet'in yanındaki kişinin Cem Sultan olduğunu belirten İlber Ortaylı, "Cem Sultan'ı Fatih Sultan Mehmet seviyordu ve yetenekleri konusunda kendisine yakın buluyordu" şeklinde konuştu.

Programın bir diğer konuğu sanat tarihçisi Prof. Dr. Nurhan Atasoy, İlber Hoca'ya katıldığını, portrede Fatih Sultan'ın yanındakinin kesinlikle Cem Sultan olduğunu söyledi.

25 Kasım 1480 imzalı

Gentile Bellini'nin en önemli resimleri arasında sayılan ve tuval üzerine yağlı boya çalışılmış yapıtın eni 33.4, boyu ise 45.4 santimetre. Tablonun sağ alt köşesinde Latin harfleriyle not düşülen tarih ise 25 Kasım 1480.

Ressamı Fatih İstanbul'a davet etmiş!

Fatih Sultan Mehmet, 1429-1507 yılları arasında yaşayan ressam Bellini'yi 1479 yılında İstanbul'a davet etmiş, resmini yapmasına izin vermeden önce onun yeteneğinden emin olmak için saraydaki farklı kişilerin resimlerini çizdirmişti. Fatih, İtalyan ressamın yeteneklerinden emin olduktan sonra kendi portrelerini çizdirmeye başlamıştı.

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