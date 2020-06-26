Manisa'da deprem oldu! Çevre iller de sallandı en son depremler

MANİSA'da deprem oldu... Saat 10:21'de meydana gelen depremin merkez üssünün Saruhanlı ilçesi ve şiddetinin de 5.5 olduğu açıklandı.Abone ol
Türkiye depremlerle sarsılmaya devam ediliyor... Bugün saat 10:21'de merkez üssü Manisa'nın Saruhanlı ilçesi olan 5.5 şiddetinde bir deprem daha oldu. Deprem, İzmir başta olmak üzere çevre illerde de şiddetli biçimde hissedildi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 26, 2020
Büyüklük : 5.5 (Mw)
Yer : Saruhanli (Manisa)
Tarih-Saat : 26.06.2020, 10:21:11 TSİ
Enlem : 38.7676 N
Boylam : 27.8018 E
Derinlik : 9.29 km
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