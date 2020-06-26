Manisa'da deprem oldu! Çevre iller de sallandı en son depremler

MANİSA'da deprem oldu... Saat 10:21'de meydana gelen depremin merkez üssünün Saruhanlı ilçesi ve şiddetinin de 5.5 olduğu açıklandı.

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Türkiye depremlerle sarsılmaya devam ediliyor... Bugün saat 10:21'de merkez üssü Manisa'nın Saruhanlı ilçesi olan 5.5 şiddetinde bir deprem daha oldu. Deprem, İzmir başta olmak üzere çevre illerde de şiddetli biçimde hissedildi.