RTÜK'ten TELE 1'e soruşturma! Abdülhamid hakkında skandal ifadeler

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından, Mercan Yanardağ'ın, Sultan Abdülhamid hakkındaki hakaret ve aşağılayıcı sözleri nedeniyle TELE 1 TV hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu.

Abone ol

RTÜK, ecdadımıza yönelik çirkin sözler sarf eden, TELE1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ için harekete geçti...

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, TELE 1 TV hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı.

Şahin, “TELE 1 televizyonunda 18 dakika isimli programda program sunucu Merdan Yanardağ isimli şahsın Sultan Abdulhamid Han ile ilgili sözleri nedeni ile inceleme başlatılmıştır” dedi.

Ne olmuştu?

TELE1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, hazırlayıp sunduğu '18 dakika' programında skandal ifadeler kullandı. Yanardağ, Abdülhamid Han'a küstahça hakaretlerde bulundu. Yanardağ'ın sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti.

Yanardağ, canlı yayında, şunları küstah ifadeler imza attı;