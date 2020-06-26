Davut Güloğlu'nun savunması işe yaramadı Sıla Gençoğlu'na küfrün cezası kesildi
15 Temmuz darbe girişimi döneminde Sıla Gençoğlu'na küfreden Davut Güloğlu'nun savunması şaşırttı. ''Sıla'ya küfretmedim'' dese de Güloğlu, cezadan kurtulamadı.
15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yenikapıd düzenlenen gösteri için "Darbeye karşıyım ama Yenikapı'daki şova katılmayacağım" diyen Sıla ile Davut Güloğlu mahkemelik oldu. Sıla'nın sözlerine "S..tir olsun gitsin" diyerek karşılık veren Güloğlu, davalık oldu. Güloğlu, Sıla'nın açtığı tazminat davası için dün hakim karşısına çıktı.
Sabah'ta yer alan habere göre: Sıla, sözlerine küfür ederek karşılık veren şikayetçi olmuş ve Davut Güloğlu hakkında, "Alenen hakaret" suçundan 2,5 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılmıştı.
İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Güloğlu, 2 Mayıs 2017'de "Alenen hakaret" suçundan önce 1 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmış, Güloğlu'nun bu cezası 8 bin 500 TL adli para cezasına çevrilmişti. Davut Güloğlu, avukatı aracılığıyla istinaf mahkemesine başvurmuştu.
Başvuruyu değerlendiren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi, "Eylemin sanık tarafından işlendiğinin kanuna uygun olarak yürütülen duruşma sonucu saptandığını, eylemin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın kanuni bağlamda uygulandığı" anlaşıldığından Güloğlu'nun başvurusunu esastan reddetti. Böylece Güloğlu'nun cezası kesinleşmiş oldu. Bu arada Sıla, Davut Güloğlu'na tazminat davası açmıştı.