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Kocaeli'de Kurban Bayramı'na tam hazırlık bu yıl o manzaralar yaşanmayacak

İhlas Haber Ajansı

Her yıl Kurban Bayramı'nda yaşanan, kurbanlıkların kaçıp insanların yaralanmasına sebep olduğu durumların yaşanmaması için Kartepe Belediyesi bünyesinde kurulan “Kurban Yakalama Timi” ekibi, eğitimlerini tamamlayarak görevlerine başladı.

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Covid-19 salgını sonrasında bakanlıklar tarafından yayımlanan genelgeler doğrultusunda Kurban Bayramı’na hazırlanan Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Kurban Yakama Timi kurdu.

Tim içerisinde yer alan ekip üyeleri eğitimlerini tamamlayarak görevlerine başladı. Bir veteriner ile dört personelin yer aldığı beş kişilik tim Kurban Bayramı süresince ücretsiz hizmet verecek

"Gereken bütün eğitimler personelimize verildi"

Kurban yakalama timi hakkında bilgi veren Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Bakanlıklarımız tarafından yayımlanan genelgeler doğrultusunda gereken önlemler ve tedbirleri alarak Kurban Bayramı’na hazır duruma geldik. Kurban Yakalama Timimiz, hemşehrilerimize Kurban Bayramı süresince hizmet verecek. Gereken bütün eğitimler personelimize verildi. Hemşehrilerimiz herhangi bir durum karşısında Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğünü arayabilirler” dedi.

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