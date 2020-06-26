Aydın'da avukatın eski müvekkiline attığı yumruk boks maçında atılmıyor

AYDIN'da avukat olduğu öğrenilen bir kişi, kelimenin tam anlamıyla sokağı ringe çevirdi. 'Kendimi savundum' diyen avukatın, kendisini azlettiği öğrenilen eski müvekkilini yumruklama anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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Akıllara durgunluk veren olay, Nazilli ilçesi merkez Altıntaş Mahallesi'nde yaşandı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülere göre, bir yerde oturup yakınları ile birlikte çay içen ve avukat olduğu öğrenilen Semih T. ile önünden gelip geçen Ufuk İ. arasında sözlü bir münakaşa yaşanıyor.

Sözlü tartışma sonrası birkaç kişi ile dönünce...

Daha sonra yanında birkaç kişi ile tekrar bölgeden geçmekte olan şahsın üzerine yürüyen Semih T., yumrukları ile eski müvekkilini adeta yere seriyor.

Olayın, mağdur Ufuk İ.’nin devam eden bir davasından avukatı olan Semih T.’yi görevden aldığından dolayı yaşandığı ileri sürülürken istenmeyen böyle bir olaya giriştiğini belirten avukat Semih T. ise yaşanan olay nedeniyle üzgün olduğunu belirtti.

'Kendimi korumak zorunda kaldım' dedi

Olaydan sonra darp edilen şahsın eski avukatından şikayetçi olduğu öğrenildi. Avukatlık mesleği açısından görevini tam anlamıyla yerine getirmesine rağmen fiziki olaya karıştığı için üzüntülü olduğunu söyleyen Semih T., bahse konu kişiler tarafından daha önce tehdit ve hakaret içerikli sözlerin ardından yanına 4 kişi ile gelinmesinin ardından kendisini korumak zorunda kaldığını, kışkırtıldığı için böylesi istenmeyen bir davranışa başvurduğunu ifade etti.