BIST 115.194
DOLAR 6,86
EURO 7,70
ALTIN 388,68
HABER /  YEREL

Aydın'da avukatın eski müvekkiline attığı yumruk boks maçında atılmıyor

İhlas Haber Ajansı

AYDIN'da avukat olduğu öğrenilen bir kişi, kelimenin tam anlamıyla sokağı ringe çevirdi. 'Kendimi savundum' diyen avukatın, kendisini azlettiği öğrenilen eski müvekkilini yumruklama anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Abone ol

Akıllara durgunluk veren olay, Nazilli ilçesi merkez Altıntaş Mahallesi'nde yaşandı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülere göre, bir yerde oturup yakınları ile birlikte çay içen ve avukat olduğu öğrenilen Semih T. ile önünden gelip geçen Ufuk İ. arasında sözlü bir münakaşa yaşanıyor.

Sözlü tartışma sonrası birkaç kişi ile dönünce...

Daha sonra yanında birkaç kişi ile tekrar bölgeden geçmekte olan şahsın üzerine yürüyen Semih T., yumrukları ile eski müvekkilini adeta yere seriyor.

Olayın, mağdur Ufuk İ.’nin devam eden bir davasından avukatı olan Semih T.’yi görevden aldığından dolayı yaşandığı ileri sürülürken istenmeyen böyle bir olaya giriştiğini belirten avukat Semih T. ise yaşanan olay nedeniyle üzgün olduğunu belirtti.

'Kendimi korumak zorunda kaldım' dedi

Olaydan sonra darp edilen şahsın eski avukatından şikayetçi olduğu öğrenildi. Avukatlık mesleği açısından görevini tam anlamıyla yerine getirmesine rağmen fiziki olaya karıştığı için üzüntülü olduğunu söyleyen Semih T., bahse konu kişiler tarafından daha önce tehdit ve hakaret içerikli sözlerin ardından yanına 4 kişi ile gelinmesinin ardından kendisini korumak zorunda kaldığını, kışkırtıldığı için böylesi istenmeyen bir davranışa başvurduğunu ifade etti.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri İstanbul'un göbeğinde genç kadın sandalyede sızıp kaldı! Köpeğimden ayırmayın Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
AB sığınmacı raporunu açıkladı Türkiye açık ara birinci sırada
Manisa'da deprem oldu! Çevre iller de sallandı en son depremler
RTÜK'ten TELE 1'e soruşturma! Abdülhamid hakkında skandal ifadeler
Fatih tablosundaki gencin kim olduğu çok tartışıldı! İlber Ortaylı açıkladı
İçişleri Bakanlığı'ndan 'İnternet Kafeleri, Salonları ve Elektronik Oyun Yerleri' genelgesi
Adana'da kanala atılan telefondan kırmızı bültenle aranan FETÖ'cü çıktı
ÖNCEKİ HABERLER
Dondurulmuş gıdalarda virüs yaşıyor diyen Çinli profesöre tepki ağzı olan konuşuyor
Fenerbahçe'de Obadovic'in yerine Jasikevicius
Galatasaray'da krizin yeni adı Maicon oldu
Merdan Yanardağ kimdir, aslen nereli eşi Nermin Sağtekin ve çocukları
Edirne'de kıraathane işletmecisi elektrik faturasını görünce kalakaldı
Kocaeli'deki liselerin LGS yüzdelik dilim puanları 2020 kaç?
Yorumlar