Fenerbahçe'de Obadovic'in yerine Jasikevicius

Fenerbahçe, Zeljko Obradovic'in yerine eski oyuncusu Sarunas Jasikevicius'u getirmeyi planlıyor.

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Fenerbahçe ile Zeljko Obradovic'in ayrılığı sonrası göreve kimin geleceği merak konu oldu.

Yıllık 1,5 milyon avro

Obradovic’in boşluğunu eski oyuncusu Sarunas Jasikevicius ile doldurmak isteyen Fenerbahçe yönetimi Zalgiris’te 850 bin avro kazanan Litvanyalı çalıştırıcıya yıllık 1,5 milyon avro teklif etti.

Sıcak bakıyor

Zalgiris’in maaş bütçesinin bu sezon 6 milyon avroya kadar düşecek olması sebebiyle teklife sıcak bakan Jasikevicius’un düşünmek için süre istediği ve birkaç gün içinde cevap vereceği kaydedildi.