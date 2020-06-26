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Rize'de akılalmaz kaza otomobil direğe çarptı bu hale geldi

İhlas Haber Ajansı

RİZE'de sürücü Kemalettin Gündüz'ün kontrolünden çıkan araç, yol kenarındaki direğe çarparak durabildi. Kazada tuzla buz olan araçtaki sürücü Gündüz, ağır yaralandı.

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Kaza merkeze bağlı Eminettin Mahallesi, Karadeniz Sahil Yolu’nda meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Kemalettin Gündüz yönetimindeki 34 BY 6003 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bir anda yol kenarında bulunan demir direğe çarptı.

Sürücünün durumu ağır

Kazada ağır yaralanan Gündüz, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı aracın içerisinden çıkartılarak sağlık ekipleri tarafından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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