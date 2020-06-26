İstanbul alarm veriyor! İşte İstanbul'da semt semt son koronavirüs haritası

Güngören'de vaka sayısı epey çok

İstanbul'un kilometrekareye düşen kişi sayısına göre en yoğun ilçe olan Güngören'de de durum Esenler'den farksız. Uygulamadaki haritaya göre, diğer ilçelere göre vaka sayısının daha fazla olduğu ilk bakışta göze çarpıyor.