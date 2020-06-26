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Bingöl depremini önceden bilen Prof. Naci Görür'den televizyonlar için bomba karar

Bilim Akademisi Üyesi Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Manisa Saruhanlı'dan sonra hemen görüş isteyen televizyonculara tepki göstererek, "Televizyonlar bizi bir araç gibi kullanıyor. Bunu üzerine ben de artık hemen deprem sonrası ayak üstü konuşmamaya karar aldım" dedi.

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Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, İzmir, Bursa, Balıkesir, Aydın, İstanbul, Kütahya ve bölgedeki birçok ilde hissedildi. 

İsabetli deprem öngörüleriyle bilinen isim

Herkesi korkutan deprem olası daha büyük bir depremi tetikleyeceği endişelerini beraberinde getirdi. Kamuoyunda gözler, çok sayıda depreme ilişkin isabetli tahminleriyle bilinen Bilim Akademisi Üyesi Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür'e çevrildi. 

Görür ise Twitter sayfasından aldığı çarpıcı bir kararı takipçileriyle paylaştı. Üzerinde çalışmadan konuya ilişkin bilgi vermenin sağlık olmayacağını vurgulayan Görür, rahatsızlığını böyle dile getirdi:

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