BIST 115.166
DOLAR 6,86
EURO 7,70
ALTIN 388,53
HABER /  GÜNCEL

Darbe girişimi davasında 86 sanığa ağırlaştırılmış müebbet

İhlas Haber Ajansı

Son dakika gelişmesine göre; Jandarma Genel Komutanlığı darbe girişimi davasında 86 sanığa "anayasayı ihlale teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Abone ol

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe'deki karargahında yaşanan eylemlere ilişkin 245 sanık hakkında açılan davada mahkeme kararını açıkladı.

86 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Darbe girişimi sırasında Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanı olan Turgut Aslan'ı vurarak öldürmeye teşebbüs eden eski Kurmay Albay Erkan Öktem'in de arasında bulunduğu 86 sanığa "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

35 sanığa ise aynı suçtan müebbet hapis cezası verildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
AK Parti ve MHP'den 27 maddelik teklif! 2 bin avukatla baro kurulabilecek
Bülent Arınç'a açık açık canlı yayında soruldu: FETÖ'cü müsünüz?
Galatasaray'dan Mert Hakan Yandaş'a rekor tazminat davası
E-fatura nasıl alınacak? E-irsaliye 1 Temmuz'dan itibaren zorunlu olacak
AB sığınmacı raporunu açıkladı Türkiye açık ara birinci sırada
Manisa'da deprem oldu! Çevre iller de sallandı en son depremler
ÖNCEKİ HABERLER
Eskişehir'de dikkat çeken FETÖ operasyonu! 8 asker saklandıkları evde yakalandı 
Cem Sultan olayı nedir Cem Sultan kimin oğlu neden öldü?
İki minibüs kafa kafaya çarpıştı: 11 yaralı
Cem Sultan kimdir nasıl öldü Cem Sultan olayı ve trajik hayatı
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran'dan ABD'li özel temsilciye 'Ayasofya' yanıtı
Sağlık Bakanlığı'ndan uyarı! Yalancı güven hissi veriyor koronavirüsü yayıyor
Yorumlar 10 yorum