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Eskişehir'de dikkat çeken FETÖ operasyonu! 8 asker saklandıkları evde yakalandı 

İhlas Haber Ajansı

Eskişehir'de, FETÖ'ye yönelik gerçekleşen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

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Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekiplerince; İstanbul, İzmir, Balıkesir ve Malatya Cumhuriyet Başsavcılıklarının FETÖ'ye yönelik devam eden soruşturmaları çerçevesinde haklarında gözaltı kararı çıkarılan ve aralarında muvazzaf, emekli ve meslekten ihraç 8 askeri personeli kent merkezindeki saklandıkları evlerde yakaladı.

8 asker saklandıkları evde yakalandı 

Ayrıca polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri sonrası soruşturmanın sürdüğü illere gönderildikleri öğrenildi.

Öte yandan gözaltına alınan şüphelilerden 1'i emniyetteki ifadesinin akabinde sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

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