Antalya'da bu dünyada bir ilk gerçekleşti! Kadavradan rahim nakli yapıldı anne oldu
Dünya tıp tarihinde bir ilk, Antalya ilimizde bulunan Akdeniz Üniversitesi'nde gerçekleşti. Derya Sert adlı vatandaşımız kadavradan rahim nakli sayesinde anne oldu.. Tarihi öneme sahip nakil operasyonunu meşhur doktor yaptı.
ANTALYA'da dünyada bir ilk olan nakil operasyonu sevinci yaşanıyor.. Kadavradan rahim nakli yapılan Derya Sert adlı kadın, hamileliğin 28. haftasında 760 gram ağırlığında bir erkek bebek dünyaya getirdi. Operasyonu nakil konusunda ün salan Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, ve eşi yaptı. Bebeğin doğumuyla büyük mutluluk yaşadıklarını vurgulayan Özkan, 'Derya'nın yaptığı doğumda çok ağladım" dedi.
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, Rektör Prof. Dr. Mustafa Ünal'ın da katılımıyla hastanede düzenlenen toplantıda, rahim nakli sürecine 2011'de başladıklarını bildirdi.
Dünyada yapılan ilk başarılı rahim naklini gerçekleştirdiklerini, Suudi Arabistan'da kendilerinden önce nakli yapılan rahmin ameliyattan 99 gün sonra alındığını aktaran Özkan, nakli gerçekleştirdikten sonra dünyadan güzel tepkiler aldıklarını dile getirdi.
Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden Japonya'ya, Endonezya'ya kadar merkeze ziyaretler yapıldığını, ameliyatı anlattıklarını belirten Özkan, şöyle devam etti: