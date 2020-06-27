Antalya'da bu dünyada bir ilk gerçekleşti! Kadavradan rahim nakli yapıldı anne oldu

ANTALYA'da dünyada bir ilk olan nakil operasyonu sevinci yaşanıyor.. Kadavradan rahim nakli yapılan Derya Sert adlı kadın, hamileliğin 28. haftasında 760 gram ağırlığında bir erkek bebek dünyaya getirdi. Operasyonu nakil konusunda ün salan Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, ve eşi yaptı. Bebeğin doğumuyla büyük mutluluk yaşadıklarını vurgulayan Özkan, 'Derya'nın yaptığı doğumda çok ağladım" dedi.