Konya'da 'Deli Ümmet' diyorlar dünyaya en güzel mirası bırakıyor

"Kimi sinemadan zevk alır, kimi balık tutar..."

Emekli olduktan sonra mahallede ilk fidanı diktiğinde kendisine "Deli Ümmet" diye lakap takıldığını, bu lakabı da benimsediğini belirten Tabak, "Buraya ilk geldiğimde, burası çok kuru ve çorak bir yerdi. İlk fidan ekmeye başladığımda bu 'deli' dediler. Hoşuma gidiyor 'deli' denmesi. Zaten deli olmayan biri 30 bin ağaç dikemez. Herkes bir şeylerden zevk alır. Kimi ava çıkar, kimi sinemaya gider veya balık tutar, benim de hobim bu ağaçlar. Onlardan hayat enerjisi alıyorum." diye konuştu.