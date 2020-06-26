Konya'da 'Deli Ümmet' diyorlar dünyaya en güzel mirası bırakıyor
KONYA'da 61 yaşındaki Himmet Tabak, 11 yıldır hiç bıkmadan ağaç dikiyor. Çorak araziye ilk diktiği fidanla beraber mahallelinin 'Deli Ümmet' dediği adam; herkese örnek olacak nitelikte.
Çumra ilçesindeki Alibeyhüyüğü Mahallesi'nde yaşayan esnaf Tabak'ın çorak topraklarda verdiği doğa mücadelesi bozkırı yeşile bürüdü. İlk etapta mahallesindeki yol kenarlarına fidan diken Tabak, zamanla mahallenin ortasındaki boşluk tepeyi de ağaçlandırdı. Gün geçtikçe belediye ve hayırseverlerin de desteğini alan Tabak, 11 yılda binlerce ağacı toprakla buluşturdu.
"Kimi sinemadan zevk alır, kimi balık tutar..."
Emekli olduktan sonra mahallede ilk fidanı diktiğinde kendisine "Deli Ümmet" diye lakap takıldığını, bu lakabı da benimsediğini belirten Tabak, "Buraya ilk geldiğimde, burası çok kuru ve çorak bir yerdi. İlk fidan ekmeye başladığımda bu 'deli' dediler. Hoşuma gidiyor 'deli' denmesi. Zaten deli olmayan biri 30 bin ağaç dikemez. Herkes bir şeylerden zevk alır. Kimi ava çıkar, kimi sinemaya gider veya balık tutar, benim de hobim bu ağaçlar. Onlardan hayat enerjisi alıyorum." diye konuştu.
Yıllar boyunca diktiği ağaçlara gözü gibi baktığını anlatan Tabak, bu işin sevmeden yapılamayacağını kaydetti.
Huzuru ağaçlarda ve doğada bulduğunu belirten Tabak şöyle konuştu:
"Bu iş parayla yapılacak bir iş değil, gönül işi. Sabah 6-7 gibi besmele çekerek Rabbime tevekkül edip buraya geliyorum. Çimleri biçiyorum, ağaçları suluyorum.