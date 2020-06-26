Meclis'te bir milletvekilinde koronavirüs çıktı! 19 personel de pozitif

TBMM’de koronavirüs vaka sayılarında son günlerde artış yaşanıyor. Meclis’te HDP’li bir milletvekilinde de virüs tespit edildiği öğrenildi. HDP'den yapılan açıklamada nasıl bulaştığı anlatıldı.

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Alınan bilgiye göre, TBMM'de vaka sayılarında artış yaşanıyor. Günde 400 testin yapıldığı Meclis'te HDP'li milletvekilinde koronavirüs tespit edildi. Mecliste bugüne kadar 19 kişide virüse rastlandı. Meclis yönetiminin milletvekili ile temaslı bulunanların test yapmalarını istediği belirtildi.

Milletvekilinin durumu hakkında açıklama yapan HDP, "Korona virüs salgınının etkileri bir süredir Meclis’te de artarak görülmektedir" uyarısını yaptı ancak koronavirüs testi pozitif çıkan milletvekilinin ismi açıklanmadı. DHP açıklamasında şöyle denildi:

Grup salonundaki görevlide korona çıkınca....

"Korona virüs salgınının etkileri bir süredir Meclis’te de artarak görülmektedir. Grup salonumuzun da bulunduğu katta bir temizlik personelinin enfekte olduğu hafta başında tespit edilmiştir. Bunun ardından çay ocağı, kat personeli, danışmanlar ve milletvekillerinin test yaptırmaları kararı alınmıştır.

Maalesef bir milletvekilimiz pozitif çıktı...

Bu kapsamda yapılan ilk testlerde maalesef bir vekilimizin de enfekte olduğu anlaşılmıştır. Kendisi şu anda doktor kontrolü altındadır, sağlık durumu iyiye gitmektedir. Bu konuda bulaşın artmaması için maske, fiziki mesafe ve hijyene dikkat etme tedbirlerinin aksatılmaksızın hem Meclis’te hem de Meclis dışında uygulanması konusunda kararlı ve özenli olmaya devam edeceğiz."