Antalya'da kaplumbağa ölümleri 14'e çıktı bu kez bakın ney sebep oldu

Nesli tükenme tehlikesi altında ama...

Dünyada nesli tükenme tehlikesi altındaki türler arasında olan caretta carettalar ve yeşil deniz kaplumbağaları, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü koordinesinde, Belek Turizm Yatırımcıları Birliği'nin (BETUYAB) desteğiyle yapılan çalışmalar sonucunda sahile yumurtlayan kaplumbağaların yuvalarının işaretlenmesi, yumurtadan çıkan yavruların denize ulaştırılması, sayımları, raporlanması ve korunması alanında araştırmalar eylül ayı ortalarına kadar sürüyor.