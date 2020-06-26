Fatih portresi için 'israf' eleştirilerine Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt

İBB'nin satın aldığı 'Fatih' portresine verilen 6,5 milyon lirayaya ilişkin yapılan israf eleştirilerine yanıt veren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, TRT'deki Kut'ül Amare dizisine yapılan 12 milyon liralık reklam ödemesini örnek gösterdi.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fatih Sultan Mehmet'in tablosu için ödenen fiyatı yüksek bulup israf eleştirilerini yapanlara, "Çok değerli, ülkemize ait olduğunu hissettiğim, bu şehirde olmasını gerekli bildiğim bir eserin dünya çapındaki bir müzayededeki satışına katıldık ve aldık. Benim maneviyatımı ölçecek bir para miktarı yok. Onlar, bizim yaptığımız israfın adını bile anamazlar" yanıtı verdi.

İmamoğlu, KİPTAŞ Silivri 4. Etap Sosyal Konutları'nın noter huzurunda yapılan kura çekiliş töreninin ardından gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

"Tablonun İstanbul'a kazandırılması..."

"İngiltere'de dünkü müzayedede Fatih Sultan Mehmet'in tablosu İBB tarafından satın alındı. İstanbul'a ne zaman gelecek ve nerede, nasıl sergilenecek" sorusuna İmamoğlu şu yanıtı verdi:

Sanırım detayları bugün belli olur. İstanbul'da kalıcı sergilenmesi için -her zaman yaptığımız gibi- bu işin uzmanları ile en şeffaf bir biçimde, İstanbul'un valisinden insanına kadar, onların da fikirlerini alarak karar vereceğiz. İstanbul'u bize hediye eden büyük padişahı, onun yaşadığı dönemde yapılan bir eserin İstanbul'a kazandırılması, dünden beri benim tüylerimi diken diken eden bir sevinç kaynağı.

Onun en iyi şekilde kalıcı sergilenmesini sağlayacağız. İlk etapta benim gönlümden geçen İBB Saraçhane'de insanların yoğun bir ziyaretle onu görme zevkini elde edebilecekleri bir modelle sergilenmesi arzum var. Ama bu benim şahsi arzum. Bunu uzmanlarla ve kamuoyu ile paylaşarak, bu eserin kalıcı sergilenmesi konusunda ne yapabileceğimizi tartışacağız. Bu, benim tek başıma verebileceğim bir karar değil.

"Birçok diziye 13-14 milyon paralar ödendi"

Fiyatı yüksek bulunup israf eleştirilerinin olduğu hatırlatılması üzerine İmamoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

Benim maneviyatımı ölçecek bir para miktarı yok.Çok değerli, ülkemize ait olduğunu hissettiğim, bu şehirde olmasını gerekli bildiğim bir eserin dünya çapındaki bir müzayededeki satışına katıldık ve aldık. Dolayısıyla bu bir israf değildir. Şu an sosyal konut üretme misyonu olan KİPTAŞ'tayız. Bu kurumdan, birçok diziye 13-14 milyon paralar ödendi bundan birkaç sene önce. Baktığınızda hukuken hiçbir sorun gözükmüyor; ama vicdanen çok sorunlu işler var. Onun için o işlerin yanında bizim yaptığımız israfın adını bile anamazlar. Ama ben manen gurur duyuyorum. Maneviyatımın parayla ölçülecek tarafı yok.