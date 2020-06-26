Bakanlıktan sokağa çıkma yasağı ve YKS açıklaması! Dikkat çeken plaj detayı

İçişleri Bakanlığı, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle 81 ilde hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik genelgeyi il valiliklerine gönderdi. Hafta sonu kısıtlamasında plajlar serbest olacak.

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İçişleri Bakanlığı, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle 81 ilde hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik genelgeyi il valiliklerine gönderdi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, genelgede 27-28 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) halk sağlığı açısından en uygun koşullarda gerçekleştirilmesi amacıyla bazı tedbirlerin alındığı hatırlatıldı.

Kırtasiyelerde çalışanlar muaf tutulacak

Böylece cumartesi günü 09.30 ile 15.00 saatleri arasında, pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında kısıtlama uygulanacak. Hafta sonu uygulanacak kısmi sokağa çıkma kısıtlamasından, YKS’nin yapılacağı okulların etrafındaki kırtasiyelerde çalışanlar muaf tutulacak.

Dikkat çeken plaj detayı

Yerli/yabancı turistler, rezervasyon yaptırdıkları konaklama tesisine uçak, otobüs gibi toplu taşıma araçları veya özel araçlarıyla gidebilecek. Yerli ve yabancı turistler halk plajlarından yararlanabilecek, müze ve ören yerleri ile anıtları, ibadethaneleri, türbeleri ziyaret edebilecek.

Sınav saatleri

Bu kapsamda, 27 Haziran Cumartesi günü saat 09.30-15.00 arasında ve 28 Haziran Pazar günü 09.30-18.30 saatleri arasında belirtilen istisnalar hariç 81 ilin sınırları içinde bulunan vatandaşların sokağa çıkmalarının kısıtlanacağı anımsatıldı. Ayrıca daha önce illere gönderilen genelgeye ek olarak gönderilen yazı ile yeni kararların alındığı belirtildi.

Kurallara uymayanlara ceza var

Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilecek. Aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.