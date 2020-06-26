Müge Anlı'nın üstüne yürüdü! Şaban Özcan olay çıkarda ATV canlıya güvenlik girdi
ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayını Sinop yangını olayında birbirine girdi. Şaban Özcan Müge Anlı'nın üstüne yürüdü, güvenlik ekipleri yayına girdi.
Sinop'un Türkeli ilçesinde 22 Nisan 2019’da tek katlı ahşap evde çıkan yangın sonrası, 1.5 aylık hamile olan 28 yaşındaki Nurten Özkaya, 4 yaşındaki oğlu Ramazan Özkaya ile eşinin anneannesi 105 yaşındaki Hanife Özcan sırra kadem bastı. Herkes ilk başka bu 3 kişinin yangında öldüğünü sandı. Ancak adli tıp ekibi yangından toplanan delilleri incelediğinde 3 kişinin evde olmadığını belirledi. Bu esrarengiz olayın tartışıldığı Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün ortalık karıştı. Canlı yayında olay çıkarken güvenlik ekipleri stüdyoya girdi.
Olay çıkaran iddia : Olayın başından beri Nurten Özkaya'nın eşi Erdal Özkaya 'çok mutlu bir evlilikleri' olduğunu söylüyordu. Bugün yayına katılan Satılmış beyin ortaya attığı iddia ortalığı bir hayli karıştırdı. Satılmış Bey, şunları anlattı:
-'Bir köylümüz beni aradı. Bunların çok yakınları. Bana dedi ki 'Abi köye gidince Nurten'in boşanacağını duydum. Bu yangın olmasaymış Nurten ayrılacakmış.' dedi.
Satılmış Bey, iddiayı dile getiren kişinin Erdal Özkaya'nın dayısının oğlu Şanver Özcan olduğunu açıkladı. Erdal Özkaya dayısının oğlu ile aralarında husumet olduğunu söyleyerek iddiaya çok büyük tepki gösterdi. Bir anda stüdyoyu karıştıran Erdal Özkaya, Satılmış'ın üstüne yürümeye kalktı. Bunun üzerine stüdyoya güvenlik ekipleri girdi.
Boğazını sıktı: Eşi Nurten ile bugüne kadar sadece aralarında bir kez problem olduğunu söyleyen Erdal Özkaya, "Ben şerefim adına söylüyorum. Eşimle bir kez problemim oldu. 2017 yılında oldu. Ama aramızda kavga olmadı" dedi. Bunun üzerine Nurten'in kızkardeşi Eda, o kavganın şiddetli son bulduğunu belirterek şunları anlattı:
-"Nurten, beni ağlayarak aradı 'Eda abla Erdal bize huzur vermiyor' dedi. O sırada Erdal boğazına sarıldı telefon kesildi.