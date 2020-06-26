BIST 115.136
DOLAR 6,86
EURO 7,69
ALTIN 388,57
HABER /  GÜNCEL

Esenyurt Belediye Başkanı Bozkurt'tan kan donduran itiraf! Ev yapmak için...

İSTANBUL Eseyurt sağanak yağışla birlikte dehşete dönmüştü. Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, 5 daire yapılabilir yere 7 daire izni verilerek 300 bin TL fazladan alındığını söyledi. Bozkurt, 'dere kotunun altındaki evlere izin verilirse o evlere su dolması kaçınılmazdır' dedi.

Abone ol

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Esenyurt’ta sağanak yağış sonrası yaşanan su baskınlarını değerlendirdi.

Türkiye’nin 1 milyon nüfusla en kalabalık ilçesini yöneten belediye başkanı şunları söyledi:

"Esenyurt’ta çarpık kentleşme nirvanaya ulaşmış. Geçmiş yıllarda 1.5 emsallik yerler Büyükşehir’de 2.5 emsale çıkarılmış.  2.5 emsallik yerlerin 5 emsal, 10 emsal ya da 15 emsallik yerleri de var. 2.5 emsallik yere 15 emsal alınmış demek yaklaşık 6 kat fazla yapıyorsunuz demektir."

"Ya düzenlemeniz lazım ya da izin vermemeniz"

"Dere koruma alanlarının yapılanmaya açılmaması lazım. Bodrum katlarının normalde ikamete açılmaması lazım ama geçmiş yıllarda açılmış. Bazı yerlerde teknik olarak mümkün değil, ahlaki olarak da mümkün değil. Dere kotunun altında bir alana yaşam izni verdiğinizde bu dere taştığında seviyesi yükseldiğinde evin içine su dolması kaçınılmazdır. Derenin kesitini ya seviye yükselmeyecek şekilde düzenlemeniz lazım ya da yaşam izni vermemeniz lazım."

"300 bin TL fazladan alıyorsunuz"

"5 daire yapılabilir yere 7 daire izni verilmiş. Daire fiyatlarının 250 bin TL olduğunu düşünürseniz 4 daireyi 1 milyon TL ye fazladan yaptığınız bodrum ve çatı katını da 150 bin TL den verseniz 300 bin TL fazladan alıyorsunuz."

"Dere genişliği 30 metreden 8 metreye düşmüş"

"Bundan sonraki süreçte imar usullerine aykırı, şehir bölge planlama esaslarına aykırı asla bir şey yapılmasına müsaade etmiyoruz. Vatandaşlar zaman zaman bize kızıyorlar. Geçmişten gelen bir alışkanlık var, geçmişte bu yapılıyordu, şimdi niye yapmıyorsunuz müsaade etmiyorsunuz diye kızanlar da oluyor ama sırf bu yüzden oranın yaşam alanı olduğunu düşündüğümüz için müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz. Derenin de ıslah edilmesi lazım."

"Dere alanları normalde 35- 50 metre civarında bir genişliğinin olması lazım ama bazı yerlerde 8 metreye kadar düşmüş. Derenin dibine ev yapılmış. Konut olsun diye dere yatağı yönünün değiştirildiği yerler var. Bu iş Esenyurt’un sorumluluğu alanında olan bir iş değil bu iş İSKİ’nindir, Büyükşehir’indir."

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri ATV canlıda Müge Anlı'nın üstüne yürüdü! Şaban Özcan olay çıkarda güvenlik girdi Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Bakanlıktan sokağa çıkma yasağı ve YKS açıklaması! Dikkat çeken plaj detayı
Fatih portresi için 'israf' eleştirilerine Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt
Diyarbakır'da 42 gözaltı! Aralarında HDP'li Belediye Başkanları da var
Meclis'te bir milletvekilinde koronavirüs çıktı! 19 personel de pozitif
Bingöl depremini önceden bilen Prof. Naci Görür'den televizyonlar için bomba karar
Denizli'de hırsızlığa seviye atlattı gündüz izlerini sürüyor gece avlıyordu
ÖNCEKİ HABERLER
CHP, Meclis'teki personelinin evden çalışmasını istedi
15 Temmuz resmi tatil mi 2020 hangi güne denk geliyor?
CHP'de koronavirüs alarmı! Vekillere 'evden çalıştırın' talimatı
Bakan Murat Kurum: Bursa'da hasar tespit çalışmaları tamamlandı
15 Temmuz ne bayramı 2020 hangi güne denk geliyor tatil mi?
Yarın sokağa çıkma yasağı (27 Haziran) kaçta başlıyor kaç bitiyor?
Yorumlar