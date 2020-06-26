Esenyurt Belediye Başkanı Bozkurt'tan kan donduran itiraf! Ev yapmak için...

İSTANBUL Eseyurt sağanak yağışla birlikte dehşete dönmüştü. Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, 5 daire yapılabilir yere 7 daire izni verilerek 300 bin TL fazladan alındığını söyledi. Bozkurt, 'dere kotunun altındaki evlere izin verilirse o evlere su dolması kaçınılmazdır' dedi.

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Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Esenyurt’ta sağanak yağış sonrası yaşanan su baskınlarını değerlendirdi.

Türkiye’nin 1 milyon nüfusla en kalabalık ilçesini yöneten belediye başkanı şunları söyledi:

"Esenyurt’ta çarpık kentleşme nirvanaya ulaşmış. Geçmiş yıllarda 1.5 emsallik yerler Büyükşehir’de 2.5 emsale çıkarılmış. 2.5 emsallik yerlerin 5 emsal, 10 emsal ya da 15 emsallik yerleri de var. 2.5 emsallik yere 15 emsal alınmış demek yaklaşık 6 kat fazla yapıyorsunuz demektir."

"Ya düzenlemeniz lazım ya da izin vermemeniz"

"Dere koruma alanlarının yapılanmaya açılmaması lazım. Bodrum katlarının normalde ikamete açılmaması lazım ama geçmiş yıllarda açılmış. Bazı yerlerde teknik olarak mümkün değil, ahlaki olarak da mümkün değil. Dere kotunun altında bir alana yaşam izni verdiğinizde bu dere taştığında seviyesi yükseldiğinde evin içine su dolması kaçınılmazdır. Derenin kesitini ya seviye yükselmeyecek şekilde düzenlemeniz lazım ya da yaşam izni vermemeniz lazım."

"300 bin TL fazladan alıyorsunuz"

"5 daire yapılabilir yere 7 daire izni verilmiş. Daire fiyatlarının 250 bin TL olduğunu düşünürseniz 4 daireyi 1 milyon TL ye fazladan yaptığınız bodrum ve çatı katını da 150 bin TL den verseniz 300 bin TL fazladan alıyorsunuz."

"Dere genişliği 30 metreden 8 metreye düşmüş"

"Bundan sonraki süreçte imar usullerine aykırı, şehir bölge planlama esaslarına aykırı asla bir şey yapılmasına müsaade etmiyoruz. Vatandaşlar zaman zaman bize kızıyorlar. Geçmişten gelen bir alışkanlık var, geçmişte bu yapılıyordu, şimdi niye yapmıyorsunuz müsaade etmiyorsunuz diye kızanlar da oluyor ama sırf bu yüzden oranın yaşam alanı olduğunu düşündüğümüz için müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz. Derenin de ıslah edilmesi lazım."